通貨 / HVMC
HVMC: ハイビュー・マージャー

10.0428 USD 0.0072 (0.07%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

HVMCの今日の為替レートは、-0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり10.0390の安値と10.0428の高値で取引されました。

ハイビュー・マージャーダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

HVMC株の現在の価格は？

ハイビュー・マージャーの株価は本日10.0428です。10.0390 - 10.0428内で取引され、前日の終値は10.0500、取引量は2に達しました。HVMCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ハイビュー・マージャーの株は配当を出しますか？

ハイビュー・マージャーの現在の価格は10.0428です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.43%やUSDにも注目します。HVMCの動きはライブチャートで確認できます。

HVMC株を買う方法は？

ハイビュー・マージャーの株は現在10.0428で購入可能です。注文は通常10.0428または10.0458付近で行われ、2や0.04%が市場の動きを示します。HVMCの最新情報はライブチャートで確認できます。

HVMC株に投資する方法は？

ハイビュー・マージャーへの投資では、年間の値幅9.9300 - 10.1000と現在の10.0428を考慮します。注文は多くの場合10.0428や10.0458で行われる前に、-0.07%や0.43%と比較されます。HVMCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ハイビュー・マージャーの株の最高値は？

ハイビュー・マージャーの過去1年の最高値は10.1000でした。9.9300 - 10.1000内で株価は大きく変動し、10.0500と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ハイビュー・マージャーのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ハイビュー・マージャーの株の最低値は？

ハイビュー・マージャー(HVMC)の年間最安値は9.9300でした。現在の10.0428や9.9300 - 10.1000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HVMCの動きはライブチャートで確認できます。

HVMCの株式分割はいつ行われましたか？

ハイビュー・マージャーは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.0500、0.43%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.0390 10.0428
1年のレンジ
9.9300 10.1000
以前の終値
10.0500
始値
10.0390
買値
10.0428
買値
10.0458
安値
10.0390
高値
10.0428
出来高
2
1日の変化
-0.07%
1ヶ月の変化
-0.07%
6ヶ月の変化
0.43%
1年の変化
0.43%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待