HVMC: Highview Merger Corp.
A taxa do HVMC para hoje mudou para -0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.0500 e o mais alto foi 10.1000.
Veja a dinâmica do par de moedas Highview Merger Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HVMC hoje?
Hoje Highview Merger Corp. (HVMC) está avaliado em 10.0500. O instrumento é negociado dentro de 10.0500 - 10.1000, o fechamento de ontem foi 10.0700, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HVMC em tempo real.
As ações de Highview Merger Corp. pagam dividendos?
Atualmente Highview Merger Corp. está avaliado em 10.0500. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.50% e USD. Monitore os movimentos de HVMC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HVMC?
Você pode comprar ações de Highview Merger Corp. (HVMC) pelo preço atual 10.0500. Ordens geralmente são executadas perto de 10.0500 ou 10.0530, enquanto 3 e -0.50% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HVMC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HVMC?
Investir em Highview Merger Corp. envolve considerar a faixa anual 9.9300 - 10.1000 e o preço atual 10.0500. Muitos comparam 0.00% e 0.50% antes de enviar ordens em 10.0500 ou 10.0530. Estude as mudanças diárias de preço de HVMC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Highview Merger Corp.?
O maior preço de Highview Merger Corp. (HVMC) no último ano foi 10.1000. As ações oscilaram bastante dentro de 9.9300 - 10.1000, e a comparação com 10.0700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Highview Merger Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Highview Merger Corp.?
O menor preço de Highview Merger Corp. (HVMC) no ano foi 9.9300. A comparação com o preço atual 10.0500 e 9.9300 - 10.1000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HVMC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HVMC?
No passado Highview Merger Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.0700 e 0.50% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.0700
- Open
- 10.1000
- Bid
- 10.0500
- Ask
- 10.0530
- Low
- 10.0500
- High
- 10.1000
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -0.20%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 0.50%
- Mudança anual
- 0.50%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.