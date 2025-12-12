- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HVMC: Highview Merger Corp.
Der Wechselkurs von HVMC hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.0500 bis zu einem Hoch von 10.1000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Highview Merger Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HVMC heute?
Die Aktie von Highview Merger Corp. (HVMC) notiert heute bei 10.0500. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.0500 - 10.1000 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.0700 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von HVMC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HVMC Dividenden?
Highview Merger Corp. wird derzeit mit 10.0500 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HVMC zu verfolgen.
Wie kaufe ich HVMC-Aktien?
Sie können Aktien von Highview Merger Corp. (HVMC) zum aktuellen Kurs von 10.0500 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.0500 oder 10.0530 platziert, während 3 und -0.50% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HVMC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HVMC-Aktien?
Bei einer Investition in Highview Merger Corp. müssen die jährliche Spanne 9.9300 - 10.1000 und der aktuelle Kurs 10.0500 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und 0.50%, bevor sie Orders zu 10.0500 oder 10.0530 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HVMC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Highview Merger Corp.?
Der höchste Kurs von Highview Merger Corp. (HVMC) im vergangenen Jahr lag bei 10.1000. Innerhalb von 9.9300 - 10.1000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.0700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Highview Merger Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Highview Merger Corp.?
Der niedrigste Kurs von Highview Merger Corp. (HVMC) im Laufe des Jahres betrug 9.9300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.0500 und der Spanne 9.9300 - 10.1000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HVMC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HVMC statt?
Highview Merger Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.0700 und 0.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.0700
- Eröffnung
- 10.1000
- Bid
- 10.0500
- Ask
- 10.0530
- Tief
- 10.0500
- Hoch
- 10.1000
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.20%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 0.50%
- Jahresänderung
- 0.50%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh