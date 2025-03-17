FiyatlarBölümler
HTOOW: Fusion Fuel Green PLC - Warrant

0.0271 USD 0.0015 (5.86%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HTOOW fiyatı bugün 5.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0224 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0295 aralığında işlem gördü.

Fusion Fuel Green PLC - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0224 0.0295
Yıllık aralık
0.0047 0.1406
Önceki kapanış
0.0256
Açılış
0.0224
Satış
0.0271
Alış
0.0301
Düşük
0.0224
Yüksek
0.0295
Hacim
20
Günlük değişim
5.86%
Aylık değişim
12.45%
6 aylık değişim
247.44%
Yıllık değişim
-38.69%
21 Eylül, Pazar