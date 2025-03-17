Dövizler / HTOOW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HTOOW: Fusion Fuel Green PLC - Warrant
0.0271 USD 0.0015 (5.86%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HTOOW fiyatı bugün 5.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0224 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0295 aralığında işlem gördü.
Fusion Fuel Green PLC - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0224 0.0295
Yıllık aralık
0.0047 0.1406
- Önceki kapanış
- 0.0256
- Açılış
- 0.0224
- Satış
- 0.0271
- Alış
- 0.0301
- Düşük
- 0.0224
- Yüksek
- 0.0295
- Hacim
- 20
- Günlük değişim
- 5.86%
- Aylık değişim
- 12.45%
- 6 aylık değişim
- 247.44%
- Yıllık değişim
- -38.69%
21 Eylül, Pazar