HTOOW: Fusion Fuel Green PLC - Warrant
0.0271 USD 0.0015 (5.86%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HTOOW ha avuto una variazione del 5.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0224 e ad un massimo di 0.0295.
Segui le dinamiche di Fusion Fuel Green PLC - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0224 0.0295
Intervallo Annuale
0.0047 0.1406
- Chiusura Precedente
- 0.0256
- Apertura
- 0.0224
- Bid
- 0.0271
- Ask
- 0.0301
- Minimo
- 0.0224
- Massimo
- 0.0295
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- 5.86%
- Variazione Mensile
- 12.45%
- Variazione Semestrale
- 247.44%
- Variazione Annuale
- -38.69%
21 settembre, domenica