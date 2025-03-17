クォートセクション
通貨 / HTOOW
HTOOW: Fusion Fuel Green PLC - Warrant

0.0256 USD 0.0031 (13.78%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HTOOWの今日の為替レートは、13.78%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0222の安値と0.0256の高値で取引されました。

Fusion Fuel Green PLC - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.0222 0.0256
1年のレンジ
0.0047 0.1406
以前の終値
0.0225
始値
0.0222
買値
0.0256
買値
0.0286
安値
0.0222
高値
0.0256
出来高
15
1日の変化
13.78%
1ヶ月の変化
6.22%
6ヶ月の変化
228.21%
1年の変化
-42.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K