HTOOW: Fusion Fuel Green PLC - Warrant
0.0227 USD 0.0029 (11.33%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HTOOW hat sich für heute um -11.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0224 bis zu einem Hoch von 0.0295 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fusion Fuel Green PLC - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0224 0.0295
Jahresspanne
0.0047 0.1406
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0256
- Eröffnung
- 0.0224
- Bid
- 0.0227
- Ask
- 0.0257
- Tief
- 0.0224
- Hoch
- 0.0295
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -11.33%
- Monatsänderung
- -5.81%
- 6-Monatsänderung
- 191.03%
- Jahresänderung
- -48.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K