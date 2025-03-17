KurseKategorien
HTOOW: Fusion Fuel Green PLC - Warrant

0.0227 USD 0.0029 (11.33%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HTOOW hat sich für heute um -11.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0224 bis zu einem Hoch von 0.0295 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fusion Fuel Green PLC - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0224 0.0295
Jahresspanne
0.0047 0.1406
Vorheriger Schlusskurs
0.0256
Eröffnung
0.0224
Bid
0.0227
Ask
0.0257
Tief
0.0224
Hoch
0.0295
Volumen
19
Tagesänderung
-11.33%
Monatsänderung
-5.81%
6-Monatsänderung
191.03%
Jahresänderung
-48.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K