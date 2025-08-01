FiyatlarBölümler
HST: Host Hotels & Resorts Inc

17.42 USD 0.18 (1.02%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HST fiyatı bugün -1.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.38 ve Yüksek fiyatı olarak 17.69 aralığında işlem gördü.

Host Hotels & Resorts Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

HST haberleri

Günlük aralık
17.38 17.69
Yıllık aralık
12.22 19.37
Önceki kapanış
17.60
Açılış
17.67
Satış
17.42
Alış
17.72
Düşük
17.38
Yüksek
17.69
Hacim
19.029 K
Günlük değişim
-1.02%
Aylık değişim
1.99%
6 aylık değişim
22.42%
Yıllık değişim
-0.91%
21 Eylül, Pazar