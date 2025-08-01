Währungen / HST
HST: Host Hotels & Resorts Inc
17.60 USD 0.08 (0.46%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HST hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.49 bis zu einem Hoch von 17.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Host Hotels & Resorts Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HST News
Tagesspanne
17.49 17.72
Jahresspanne
12.22 19.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.52
- Eröffnung
- 17.54
- Bid
- 17.60
- Ask
- 17.90
- Tief
- 17.49
- Hoch
- 17.72
- Volumen
- 11.351 K
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 3.04%
- 6-Monatsänderung
- 23.68%
- Jahresänderung
- 0.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K