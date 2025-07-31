Валюты / HST
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HST: Host Hotels & Resorts Inc
17.66 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HST за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.33, а максимальная — 17.78.
Следите за динамикой Host Hotels & Resorts Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HST
- Host Hotels & Resorts объявляет о квартальных дивидендах в размере $0,20
- Host Hotels & Resorts declares $0.20 quarterly dividend
- Host Hotels Is Up 9.8% in Three Months: Will the Stock Continue?
- Host Hotels & Resorts: Hold Amid Limited Upside, Yield Remains Stable (NASDAQ:HST)
- Host Hotels & Resorts: Cheap For A Reason (NASDAQ:HST)
- Is it Wise to Retain Medical Properties Stock in Your Portfolio Now?
- Plymouth Rises 47% on Receiving Acquisition Proposal From Sixth Street
- Ventas Stock Gains 15.5% Year to Date: Will It Continue to Rise?
- Welltower Stock Rises 28.9% Year to Date: Will the Trend Last?
- Vornado's JV Sells 512 West 22nd Street Property for $205M
- OUTFRONT Media Stock Up 14.5% in 3 Months: Will the Trend Last?
- 6 Beaten-Down Stocks Ready For A Rally
- Vornado Boosts Strength With Refinancing of 4 Union Square South
- Crown Castle Stock Gains 16.3% in 6 Months: Will the Trend Continue?
- W.P. Carey Stock Up 9% in Three Months: Will It Continue to Rise?
- VICI Properties Stock Up 12.5% Year to Date: Will It Continue to Rise?
- Terreno Realty Secures Early Lease Renewal, Witnesses Healthy Demand
- Are Investors Undervaluing Host Hotels & Resorts (HST) Right Now?
- TRNO Continues Portfolio-Rebalancing Efforts, Buys Asset in California
- Ventas Selects Discovery Senior Living to Operate its 15 Communities
- TRNO on a Selling Spree: Disposes of Another Asset in California
- Should Value Investors Buy City Office REIT (CIO) Stock?
- Host Hotels (HST) Q2 Revenue Jumps 8%
- Host Hotels Q2 FFO & Revenues Top Estimates, Hotel RevPAR Rises
Дневной диапазон
17.33 17.78
Годовой диапазон
12.22 19.37
- Предыдущее закрытие
- 17.66
- Open
- 17.70
- Bid
- 17.66
- Ask
- 17.96
- Low
- 17.33
- High
- 17.78
- Объем
- 10.812 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 3.40%
- 6-месячное изменение
- 24.10%
- Годовое изменение
- 0.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.