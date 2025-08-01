Moedas / HST
HST: Host Hotels & Resorts Inc
17.64 USD 0.12 (0.68%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HST para hoje mudou para 0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.49 e o mais alto foi 17.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Host Hotels & Resorts Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HST Notícias
Faixa diária
17.49 17.68
Faixa anual
12.22 19.37
- Fechamento anterior
- 17.52
- Open
- 17.54
- Bid
- 17.64
- Ask
- 17.94
- Low
- 17.49
- High
- 17.68
- Volume
- 753
- Mudança diária
- 0.68%
- Mudança mensal
- 3.28%
- Mudança de 6 meses
- 23.96%
- Mudança anual
- 0.34%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh