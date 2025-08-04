FiyatlarBölümler
HPS: John Hancock Preferred Income Fund III Preferred Income Fund II

15.34 USD 0.13 (0.84%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HPS fiyatı bugün -0.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.29 ve Yüksek fiyatı olarak 15.48 aralığında işlem gördü.

John Hancock Preferred Income Fund III Preferred Income Fund II hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
15.29 15.48
Yıllık aralık
13.08 17.26
Önceki kapanış
15.47
Açılış
15.43
Satış
15.34
Alış
15.64
Düşük
15.29
Yüksek
15.48
Hacim
163
Günlük değişim
-0.84%
Aylık değişim
3.65%
6 aylık değişim
1.79%
Yıllık değişim
-10.87%
25 Eylül, Perşembe
12:30
USD
GSYİH (Çeyreklik)
Açıklanan
Beklenti
3.3%
Önceki
3.3%
12:30
USD
Reel PCE (Çeyreklik)
Açıklanan
Beklenti
1.6%
Önceki
1.6%
12:30
USD
GDP Satışları (Çeyreklik)
Açıklanan
Beklenti
6.8%
Önceki
6.8%
12:30
USD
Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.5%
Önceki
-2.8%
12:30
USD
Çekirdek Dayanaklı Mal Siparişleri (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.6%
Önceki
1.1%
12:30
USD
Mal Ticareti Dengesi
Açıklanan
Beklenti
$​42.847 B
Önceki
$​-103.566 B
12:30
USD
Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.1%
Önceki
0.2%
12:30
USD
Otomobil Harici Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
0.1%
12:30
USD
Yeni İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
208 K
Önceki
231 K
12:30
USD
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
1.913 M
Önceki
1.920 M
13:00
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
7 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.925%