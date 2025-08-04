Der Wechselkurs von HPS hat sich für heute um -0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.29 bis zu einem Hoch von 15.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die John Hancock Preferred Income Fund III Preferred Income Fund II-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.