HPS: John Hancock Preferred Income Fund III Preferred Income Fund II

15.34 USD 0.13 (0.84%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HPS hat sich für heute um -0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.29 bis zu einem Hoch von 15.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die John Hancock Preferred Income Fund III Preferred Income Fund II-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
15.29 15.48
Jahresspanne
13.08 17.26
Vorheriger Schlusskurs
15.47
Eröffnung
15.43
Bid
15.34
Ask
15.64
Tief
15.29
Hoch
15.48
Volumen
163
Tagesänderung
-0.84%
Monatsänderung
3.65%
6-Monatsänderung
1.79%
Jahresänderung
-10.87%
25 September, Donnerstag
12:30
USD
Bruttoinlandsprodukt q/q
Akt
Erw
3.3%
Vorh
3.3%
12:30
USD
Reale PCE q/q
Akt
Erw
1.6%
Vorh
1.6%
12:30
USD
BIP Umsatz q/q
Akt
Erw
6.8%
Vorh
6.8%
12:30
USD
Auftragseingänge für langlebige Güter m/m
Akt
Erw
-0.5%
Vorh
-2.8%
12:30
USD
Kern, Auftragseingänge langlebiger Güter m/m
Akt
Erw
0.6%
Vorh
1.1%
12:30
USD
Warenhandelsbilanz
Akt
Erw
$​42.847 B
Vorh
$​-103.566 B
12:30
USD
Lagerbestände der Einzelhändler m/m
Akt
Erw
0.1%
Vorh
0.2%
12:30
USD
Lagerbestände der Einzelhändler exkl. Autos m/m
Akt
Erw
Vorh
0.1%
12:30
USD
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
208 K
Vorh
231 K
12:30
USD
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
1.913 M
Vorh
1.920 M
13:00
USD
FOMC Mitglied Williams spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
7-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.925%