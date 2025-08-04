Moedas / HPS
HPS: John Hancock Preferred Income Fund III Preferred Income Fund II
15.34 USD 0.13 (0.84%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HPS para hoje mudou para -0.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.29 e o mais alto foi 15.48.
Veja a dinâmica do par de moedas John Hancock Preferred Income Fund III Preferred Income Fund II. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
15.29 15.48
Faixa anual
13.08 17.26
- Fechamento anterior
- 15.47
- Open
- 15.43
- Bid
- 15.34
- Ask
- 15.64
- Low
- 15.29
- High
- 15.48
- Volume
- 163
- Mudança diária
- -0.84%
- Mudança mensal
- 3.65%
- Mudança de 6 meses
- 1.79%
- Mudança anual
- -10.87%
