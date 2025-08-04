Valute / HPS
HPS: John Hancock Preferred Income Fund III Preferred Income Fund II
15.34 USD 0.13 (0.84%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HPS ha avuto una variazione del -0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.29 e ad un massimo di 15.48.
Segui le dinamiche di John Hancock Preferred Income Fund III Preferred Income Fund II. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
15.29 15.48
Intervallo Annuale
13.08 17.26
- Chiusura Precedente
- 15.47
- Apertura
- 15.43
- Bid
- 15.34
- Ask
- 15.64
- Minimo
- 15.29
- Massimo
- 15.48
- Volume
- 163
- Variazione giornaliera
- -0.84%
- Variazione Mensile
- 3.65%
- Variazione Semestrale
- 1.79%
- Variazione Annuale
- -10.87%
