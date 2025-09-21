Dövizler / HOVRW
HOVRW: New Horizon Aircraft Ltd - Warrant
0.2640 USD 0.0160 (5.71%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HOVRW fiyatı bugün -5.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2351 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2809 aralığında işlem gördü.
New Horizon Aircraft Ltd - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.2351 0.2809
Yıllık aralık
0.0079 0.4000
- Önceki kapanış
- 0.2800
- Açılış
- 0.2807
- Satış
- 0.2640
- Alış
- 0.2670
- Düşük
- 0.2351
- Yüksek
- 0.2809
- Hacim
- 73
- Günlük değişim
- -5.71%
- Aylık değişim
- 20.00%
- 6 aylık değişim
- 704.88%
- Yıllık değişim
- 1603.23%
21 Eylül, Pazar