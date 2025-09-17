Валюты / HOVRW
HOVRW: New Horizon Aircraft Ltd - Warrant
0.2171 USD 0.0179 (7.62%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HOVRW за сегодня изменился на -7.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2168, а максимальная — 0.2350.
Следите за динамикой New Horizon Aircraft Ltd - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.2168 0.2350
Годовой диапазон
0.0079 0.4000
- Предыдущее закрытие
- 0.2350
- Open
- 0.2350
- Bid
- 0.2171
- Ask
- 0.2201
- Low
- 0.2168
- High
- 0.2350
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -7.62%
- Месячное изменение
- -1.32%
- 6-месячное изменение
- 561.89%
- Годовое изменение
- 1300.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.