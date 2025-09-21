Valute / HOVRW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HOVRW: New Horizon Aircraft Ltd - Warrant
0.2640 USD 0.0160 (5.71%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HOVRW ha avuto una variazione del -5.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2351 e ad un massimo di 0.2809.
Segui le dinamiche di New Horizon Aircraft Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.2351 0.2809
Intervallo Annuale
0.0079 0.4000
- Chiusura Precedente
- 0.2800
- Apertura
- 0.2807
- Bid
- 0.2640
- Ask
- 0.2670
- Minimo
- 0.2351
- Massimo
- 0.2809
- Volume
- 73
- Variazione giornaliera
- -5.71%
- Variazione Mensile
- 20.00%
- Variazione Semestrale
- 704.88%
- Variazione Annuale
- 1603.23%
21 settembre, domenica