KurseKategorien
Währungen / HOVRW
Zurück zum Aktien

HOVRW: New Horizon Aircraft Ltd - Warrant

0.2700 USD 0.0100 (3.57%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HOVRW hat sich für heute um -3.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2351 bis zu einem Hoch von 0.2809 gehandelt.

Verfolgen Sie die New Horizon Aircraft Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.2351 0.2809
Jahresspanne
0.0079 0.4000
Vorheriger Schlusskurs
0.2800
Eröffnung
0.2807
Bid
0.2700
Ask
0.2730
Tief
0.2351
Hoch
0.2809
Volumen
59
Tagesänderung
-3.57%
Monatsänderung
22.73%
6-Monatsänderung
723.17%
Jahresänderung
1641.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K