Währungen / HOVRW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HOVRW: New Horizon Aircraft Ltd - Warrant
0.2700 USD 0.0100 (3.57%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HOVRW hat sich für heute um -3.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2351 bis zu einem Hoch von 0.2809 gehandelt.
Verfolgen Sie die New Horizon Aircraft Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.2351 0.2809
Jahresspanne
0.0079 0.4000
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2800
- Eröffnung
- 0.2807
- Bid
- 0.2700
- Ask
- 0.2730
- Tief
- 0.2351
- Hoch
- 0.2809
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- -3.57%
- Monatsänderung
- 22.73%
- 6-Monatsänderung
- 723.17%
- Jahresänderung
- 1641.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K