GRAL

41.65 USD 2.06 (5.20%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GRAL fiyatı bugün 5.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.30 ve Yüksek fiyatı olarak 41.89 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
39.30 41.89
Yıllık aralık
12.33 63.99
Önceki kapanış
39.59
Açılış
39.52
Satış
41.65
Alış
41.95
Düşük
39.30
Yüksek
41.89
Hacim
2.298 K
Günlük değişim
5.20%
Aylık değişim
31.43%
6 aylık değişim
64.82%
Yıllık değişim
202.69%
21 Eylül, Pazar