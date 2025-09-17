Валюты / GRAL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GRAL
38.79 USD 0.54 (1.37%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GRAL за сегодня изменился на -1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.10, а максимальная — 39.25.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
38.10 39.25
Годовой диапазон
12.33 63.99
- Предыдущее закрытие
- 39.33
- Open
- 39.19
- Bid
- 38.79
- Ask
- 39.09
- Low
- 38.10
- High
- 39.25
- Объем
- 1.258 K
- Дневное изменение
- -1.37%
- Месячное изменение
- 22.40%
- 6-месячное изменение
- 53.50%
- Годовое изменение
- 181.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.