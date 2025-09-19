Währungen / GRAL
GRAL
39.59 USD 1.27 (3.31%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GRAL hat sich für heute um 3.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.89 bis zu einem Hoch von 40.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
38.89 40.03
Jahresspanne
12.33 63.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.32
- Eröffnung
- 39.18
- Bid
- 39.59
- Ask
- 39.89
- Tief
- 38.89
- Hoch
- 40.03
- Volumen
- 1.592 K
- Tagesänderung
- 3.31%
- Monatsänderung
- 24.93%
- 6-Monatsänderung
- 56.67%
- Jahresänderung
- 187.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K