CotationsSections
Devises / GRAL
Retour à Actions

GRAL

41.65 USD 2.06 (5.20%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GRAL a changé de 5.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.30 et à un maximum de 41.89.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
39.30 41.89
Range Annuel
12.33 63.99
Clôture Précédente
39.59
Ouverture
39.52
Bid
41.65
Ask
41.95
Plus Bas
39.30
Plus Haut
41.89
Volume
2.298 K
Changement quotidien
5.20%
Changement Mensuel
31.43%
Changement à 6 Mois
64.82%
Changement Annuel
202.69%
20 septembre, samedi