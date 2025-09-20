Valute / GRAL
GRAL
41.65 USD 2.06 (5.20%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GRAL ha avuto una variazione del 5.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.30 e ad un massimo di 41.89.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
39.30 41.89
Intervallo Annuale
12.33 63.99
- Chiusura Precedente
- 39.59
- Apertura
- 39.52
- Bid
- 41.65
- Ask
- 41.95
- Minimo
- 39.30
- Massimo
- 41.89
- Volume
- 2.298 K
- Variazione giornaliera
- 5.20%
- Variazione Mensile
- 31.43%
- Variazione Semestrale
- 64.82%
- Variazione Annuale
- 202.69%
20 settembre, sabato