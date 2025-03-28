FiyatlarBölümler
Dövizler / GOVXW
Geri dön - Hisse senetleri

GOVXW: GeoVax Labs Inc - Warrants

0.0060 USD 0.0000 (0.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GOVXW fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0059 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0070 aralığında işlem gördü.

GeoVax Labs Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GOVXW haberleri

Günlük aralık
0.0059 0.0070
Yıllık aralık
0.0059 0.2280
Önceki kapanış
0.0060
Açılış
0.0070
Satış
0.0060
Alış
0.0090
Düşük
0.0059
Yüksek
0.0070
Hacim
11
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
-43.40%
6 aylık değişim
-88.89%
Yıllık değişim
-94.69%
21 Eylül, Pazar