Валюты / GOVXW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GOVXW: GeoVax Labs Inc - Warrants
0.0060 USD 0.0020 (25.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GOVXW за сегодня изменился на -25.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0060, а максимальная — 0.0080.
Следите за динамикой GeoVax Labs Inc - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.0060 0.0080
Годовой диапазон
0.0060 0.2280
- Предыдущее закрытие
- 0.0080
- Open
- 0.0079
- Bid
- 0.0060
- Ask
- 0.0090
- Low
- 0.0060
- High
- 0.0080
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -25.00%
- Месячное изменение
- -43.40%
- 6-месячное изменение
- -88.89%
- Годовое изменение
- -94.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.