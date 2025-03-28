QuotazioniSezioni
Valute / GOVXW
Tornare a Azioni

GOVXW: GeoVax Labs Inc - Warrants

0.0060 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GOVXW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0059 e ad un massimo di 0.0070.

Segui le dinamiche di GeoVax Labs Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GOVXW News

Intervallo Giornaliero
0.0059 0.0070
Intervallo Annuale
0.0059 0.2280
Chiusura Precedente
0.0060
Apertura
0.0070
Bid
0.0060
Ask
0.0090
Minimo
0.0059
Massimo
0.0070
Volume
11
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-43.40%
Variazione Semestrale
-88.89%
Variazione Annuale
-94.69%
21 settembre, domenica