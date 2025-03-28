Valute / GOVXW
GOVXW: GeoVax Labs Inc - Warrants
0.0060 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GOVXW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0059 e ad un massimo di 0.0070.
Segui le dinamiche di GeoVax Labs Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0059 0.0070
Intervallo Annuale
0.0059 0.2280
- Chiusura Precedente
- 0.0060
- Apertura
- 0.0070
- Bid
- 0.0060
- Ask
- 0.0090
- Minimo
- 0.0059
- Massimo
- 0.0070
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -43.40%
- Variazione Semestrale
- -88.89%
- Variazione Annuale
- -94.69%
21 settembre, domenica