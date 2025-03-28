CotationsSections
Devises / GOVXW
GOVXW: GeoVax Labs Inc - Warrants

0.0060 USD 0.0000 (0.00%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GOVXW a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0059 et à un maximum de 0.0070.

Suivez la dynamique GeoVax Labs Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0059 0.0070
Range Annuel
0.0059 0.2280
Clôture Précédente
0.0060
Ouverture
0.0070
Bid
0.0060
Ask
0.0090
Plus Bas
0.0059
Plus Haut
0.0070
Volume
11
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
-43.40%
Changement à 6 Mois
-88.89%
Changement Annuel
-94.69%
20 septembre, samedi