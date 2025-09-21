FiyatlarBölümler
GLXY

32.87 USD 0.21 (0.63%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GLXY fiyatı bugün -0.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.80 ve Yüksek fiyatı olarak 33.08 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
31.80 33.08
Yıllık aralık
17.40 34.25
Önceki kapanış
33.08
Açılış
32.31
Satış
32.87
Alış
33.17
Düşük
31.80
Yüksek
33.08
Hacim
12.439 K
Günlük değişim
-0.63%
Aylık değişim
44.99%
6 aylık değişim
39.75%
Yıllık değişim
39.75%
21 Eylül, Pazar