GLXY
32.87 USD 0.21 (0.63%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GLXY ha avuto una variazione del -0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.80 e ad un massimo di 33.08.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
31.80 33.08
Intervallo Annuale
17.40 34.25
- Chiusura Precedente
- 33.08
- Apertura
- 32.31
- Bid
- 32.87
- Ask
- 33.17
- Minimo
- 31.80
- Massimo
- 33.08
- Volume
- 12.439 K
- Variazione giornaliera
- -0.63%
- Variazione Mensile
- 44.99%
- Variazione Semestrale
- 39.75%
- Variazione Annuale
- 39.75%
21 settembre, domenica