GLXY
32.66 USD 0.42 (1.27%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLXY hat sich für heute um -1.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.80 bis zu einem Hoch von 32.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
31.80 32.96
Jahresspanne
17.40 34.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.08
- Eröffnung
- 32.31
- Bid
- 32.66
- Ask
- 32.96
- Tief
- 31.80
- Hoch
- 32.96
- Volumen
- 9.273 K
- Tagesänderung
- -1.27%
- Monatsänderung
- 44.07%
- 6-Monatsänderung
- 38.86%
- Jahresänderung
- 38.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K