32.66 USD 0.42 (1.27%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GLXY hat sich für heute um -1.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.80 bis zu einem Hoch von 32.96 gehandelt.

Tagesspanne
31.80 32.96
Jahresspanne
17.40 34.25
Vorheriger Schlusskurs
33.08
Eröffnung
32.31
Bid
32.66
Ask
32.96
Tief
31.80
Hoch
32.96
Volumen
9.273 K
Tagesänderung
-1.27%
Monatsänderung
44.07%
6-Monatsänderung
38.86%
Jahresänderung
38.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K