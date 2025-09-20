CotationsSections
Devises / GLXY
Retour à Actions

GLXY

32.87 USD 0.21 (0.63%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GLXY a changé de -0.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.80 et à un maximum de 33.08.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
31.80 33.08
Range Annuel
17.40 34.25
Clôture Précédente
33.08
Ouverture
32.31
Bid
32.87
Ask
33.17
Plus Bas
31.80
Plus Haut
33.08
Volume
12.439 K
Changement quotidien
-0.63%
Changement Mensuel
44.99%
Changement à 6 Mois
39.75%
Changement Annuel
39.75%
20 septembre, samedi