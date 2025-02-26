FiyatlarBölümler
GLADZ
GLADZ: Gladstone Capital Corporation - 7.75% Notes due 2028

25.1101 USD 0.0100 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GLADZ fiyatı bugün 0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.1000 ve Yüksek fiyatı olarak 25.1400 aralığında işlem gördü.

Gladstone Capital Corporation - 7.75% Notes due 2028 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.1000 25.1400
Yıllık aralık
24.9700 25.9800
Önceki kapanış
25.1001
Açılış
25.1400
Satış
25.1101
Alış
25.1131
Düşük
25.1000
Yüksek
25.1400
Hacim
29
Günlük değişim
0.04%
Aylık değişim
-1.26%
6 aylık değişim
-2.39%
Yıllık değişim
-1.95%
