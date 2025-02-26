Valute / GLADZ
GLADZ: Gladstone Capital Corporation - 7.75% Notes due 2028
25.1101 USD 0.0100 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GLADZ ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.1000 e ad un massimo di 25.1400.
Segui le dinamiche di Gladstone Capital Corporation - 7.75% Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.1000 25.1400
Intervallo Annuale
24.9700 25.9800
- Chiusura Precedente
- 25.1001
- Apertura
- 25.1400
- Bid
- 25.1101
- Ask
- 25.1131
- Minimo
- 25.1000
- Massimo
- 25.1400
- Volume
- 29
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- -1.26%
- Variazione Semestrale
- -2.39%
- Variazione Annuale
- -1.95%
20 settembre, sabato