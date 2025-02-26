QuotazioniSezioni
GLADZ: Gladstone Capital Corporation - 7.75% Notes due 2028

25.1101 USD 0.0100 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GLADZ ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.1000 e ad un massimo di 25.1400.

Segui le dinamiche di Gladstone Capital Corporation - 7.75% Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.1000 25.1400
Intervallo Annuale
24.9700 25.9800
Chiusura Precedente
25.1001
Apertura
25.1400
Bid
25.1101
Ask
25.1131
Minimo
25.1000
Massimo
25.1400
Volume
29
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
-1.26%
Variazione Semestrale
-2.39%
Variazione Annuale
-1.95%
