GLADZ: Gladstone Capital Corporation - 7.75% Notes due 2028

25.1101 USD 0.0100 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GLADZ a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.1000 et à un maximum de 25.1400.

Suivez la dynamique Gladstone Capital Corporation - 7.75% Notes due 2028. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
25.1000 25.1400
Range Annuel
24.9700 25.9800
Clôture Précédente
25.1001
Ouverture
25.1400
Bid
25.1101
Ask
25.1131
Plus Bas
25.1000
Plus Haut
25.1400
Volume
29
Changement quotidien
0.04%
Changement Mensuel
-1.26%
Changement à 6 Mois
-2.39%
Changement Annuel
-1.95%
