GLADZ: Gladstone Capital Corporation - 7.75% Notes due 2028
25.1250 USD 0.0249 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLADZ hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.1250 bis zu einem Hoch von 25.1400 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gladstone Capital Corporation - 7.75% Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.1250 25.1400
Jahresspanne
24.9700 25.9800
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.1001
- Eröffnung
- 25.1400
- Bid
- 25.1250
- Ask
- 25.1280
- Tief
- 25.1250
- Hoch
- 25.1400
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- -1.20%
- 6-Monatsänderung
- -2.33%
- Jahresänderung
- -1.89%
