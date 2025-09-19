KurseKategorien
Währungen / GLADZ
Zurück zum Aktien

GLADZ: Gladstone Capital Corporation - 7.75% Notes due 2028

25.1250 USD 0.0249 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GLADZ hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.1250 bis zu einem Hoch von 25.1400 gehandelt.

Verfolgen Sie die Gladstone Capital Corporation - 7.75% Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
25.1250 25.1400
Jahresspanne
24.9700 25.9800
Vorheriger Schlusskurs
25.1001
Eröffnung
25.1400
Bid
25.1250
Ask
25.1280
Tief
25.1250
Hoch
25.1400
Volumen
2
Tagesänderung
0.10%
Monatsänderung
-1.20%
6-Monatsänderung
-2.33%
Jahresänderung
-1.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K