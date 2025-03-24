GGUS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G hisse senedi 65.07 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 65.01 - 65.15 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 64.34 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6 değerine ulaştı. GGUS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G hisse senedi temettü ödüyor mu? Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G hisse senedi şu anda 65.07 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 19.72% ve USD değerlerini izler. GGUS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

GGUS hisse senedi nasıl alınır? Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G hisselerini şu anki 65.07 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 65.07 ve Ask 65.37 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6 ve günlük değişim oranı -0.12% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GGUS fiyat hareketlerini takip edin.

GGUS hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 43.68 - 65.20 ve mevcut fiyatı 65.07 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 65.07 veya Ask 65.37 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.06% ve 6 aylık değişim oranı 26.64% değerlerini karşılaştırır. GGUS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF hisse senedi yıllık olarak 65.20 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 43.68 - 65.20). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 64.34 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G performansını takip edin.

Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 43.68 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 65.07 ve hareket ettiği yıllık aralık 43.68 - 65.20 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GGUS fiyat hareketlerini izleyin.