GGUS: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G
Der Wechselkurs von GGUS hat sich für heute um 1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.01 bis zu einem Hoch von 65.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GGUS News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GGUS heute?
Die Aktie von Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G (GGUS) notiert heute bei 65.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von 65.01 - 65.31 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 64.34 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von GGUS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GGUS Dividenden?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G wird derzeit mit 65.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 20.17% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GGUS zu verfolgen.
Wie kaufe ich GGUS-Aktien?
Sie können Aktien von Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G (GGUS) zum aktuellen Kurs von 65.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 65.31 oder 65.61 platziert, während 14 und 0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GGUS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GGUS-Aktien?
Bei einer Investition in Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G müssen die jährliche Spanne 43.68 - 65.31 und der aktuelle Kurs 65.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.44% und 27.11%, bevor sie Orders zu 65.31 oder 65.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GGUS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF?
Der höchste Kurs von Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) im vergangenen Jahr lag bei 65.31. Innerhalb von 43.68 - 65.31 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 64.34 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) im Laufe des Jahres betrug 43.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 65.31 und der Spanne 43.68 - 65.31 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GGUS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GGUS statt?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 64.34 und 20.17% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 64.34
- Eröffnung
- 65.15
- Bid
- 65.31
- Ask
- 65.61
- Tief
- 65.01
- Hoch
- 65.31
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 1.51%
- Monatsänderung
- 3.44%
- 6-Monatsänderung
- 27.11%
- Jahresänderung
- 20.17%
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 1.8%
- Akt
-
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -0.3%
- Akt
-
- Erw
- 93.5
- Vorh
- 94.2
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.953%