报价部分
货币 / GGUS
回到股票

GGUS: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G

65.07 USD 0.73 (1.13%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GGUS汇率已更改1.13%。当日，交易品种以低点65.01和高点65.15进行交易。

关注Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GGUS新闻

常见问题解答

GGUS股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G股票今天的定价为65.07。它在65.01 - 65.15范围内交易，昨天的收盘价为64.34，交易量达到6。GGUS的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G股票是否支付股息？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G目前的价值为65.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.72%和USD。实时查看图表以跟踪GGUS走势。

如何购买GGUS股票？

您可以以65.07的当前价格购买Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G股票。订单通常设置在65.07或65.37附近，而6和-0.12%显示市场活动。立即关注GGUS的实时图表更新。

如何投资GGUS股票？

投资Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G需要考虑年度范围43.68 - 65.15和当前价格65.07。许多人在以65.07或65.37下订单之前，会比较3.06%和。实时查看GGUS价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF的最高价格是65.15。在43.68 - 65.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G的绩效。

Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF（GGUS）的最低价格为43.68。将其与当前的65.07和43.68 - 65.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GGUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GGUS股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.34和19.72%中可见。

日范围
65.01 65.15
年范围
43.68 65.15
前一天收盘价
64.34
开盘价
65.15
卖价
65.07
买价
65.37
最低价
65.01
最高价
65.15
交易量
6
日变化
1.13%
月变化
3.06%
6个月变化
26.64%
年变化
19.72%
27 十月, 星期一
12:30
USD
耐用品订单月率m/m
实际值
预测值
-2.9%
前值
2.9%
12:30
USD
核心耐用品订单月率m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
0.4%
15:30
USD
2年期国债拍卖
实际值
3.504%
预测值
前值
3.571%
17:00
USD
5年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.710%