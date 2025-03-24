- Visão do mercado
GGUS: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G
A taxa do GGUS para hoje mudou para 1.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 65.01 e o mais alto foi 65.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GGUS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GGUS hoje?
Hoje Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G (GGUS) está avaliado em 65.20. O instrumento é negociado dentro de 65.01 - 65.20, o fechamento de ontem foi 64.34, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GGUS em tempo real.
As ações de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G pagam dividendos?
Atualmente Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G está avaliado em 65.20. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 19.96% e USD. Monitore os movimentos de GGUS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GGUS?
Você pode comprar ações de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G (GGUS) pelo preço atual 65.20. Ordens geralmente são executadas perto de 65.20 ou 65.50, enquanto 8 e 0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GGUS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GGUS?
Investir em Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G envolve considerar a faixa anual 43.68 - 65.20 e o preço atual 65.20. Muitos comparam 3.26% e 26.90% antes de enviar ordens em 65.20 ou 65.50. Estude as mudanças diárias de preço de GGUS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF?
O maior preço de Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) no último ano foi 65.20. As ações oscilaram bastante dentro de 43.68 - 65.20, e a comparação com 64.34 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF?
O menor preço de Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) no ano foi 43.68. A comparação com o preço atual 65.20 e 43.68 - 65.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GGUS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GGUS?
No passado Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 G passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 64.34 e 19.96% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 64.34
- Open
- 65.15
- Bid
- 65.20
- Ask
- 65.50
- Low
- 65.01
- High
- 65.20
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 1.34%
- Mudança mensal
- 3.26%
- Mudança de 6 meses
- 26.90%
- Mudança anual
- 19.96%
- Atu.
-
- Projeç.
- -2.9%
- Prév.
- 2.9%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.4%
- Atu.
- 3.504%
- Projeç.
- Prév.
- 3.571%
- Atu.
- 3.625%
- Projeç.
- Prév.
- 3.710%