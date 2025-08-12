FiyatlarBölümler
Dövizler / GGROW
GGROW: Gogoro Inc - Warrant

0.0206 USD 0.0006 (3.00%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GGROW fiyatı bugün 3.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0205 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0246 aralığında işlem gördü.

Gogoro Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0205 0.0246
Yıllık aralık
0.0101 0.0550
Önceki kapanış
0.0200
Açılış
0.0224
Satış
0.0206
Alış
0.0236
Düşük
0.0205
Yüksek
0.0246
Hacim
18
Günlük değişim
3.00%
Aylık değişim
-1.90%
6 aylık değişim
-6.36%
Yıllık değişim
-56.63%
21 Eylül, Pazar