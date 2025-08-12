КотировкиРазделы
GGROW
GGROW: Gogoro Inc - Warrant

0.0200 USD 0.0032 (13.79%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GGROW за сегодня изменился на -13.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0200, а максимальная — 0.0254.

Дневной диапазон
0.0200 0.0254
Годовой диапазон
0.0101 0.0550
Предыдущее закрытие
0.0232
Open
0.0237
Bid
0.0200
Ask
0.0230
Low
0.0200
High
0.0254
Объем
4
Дневное изменение
-13.79%
Месячное изменение
-4.76%
6-месячное изменение
-9.09%
Годовое изменение
-57.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.