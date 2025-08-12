Valute / GGROW
GGROW: Gogoro Inc - Warrant
0.0206 USD 0.0006 (3.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GGROW ha avuto una variazione del 3.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0205 e ad un massimo di 0.0246.
Segui le dinamiche di Gogoro Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0205 0.0246
Intervallo Annuale
0.0101 0.0550
- Chiusura Precedente
- 0.0200
- Apertura
- 0.0224
- Bid
- 0.0206
- Ask
- 0.0236
- Minimo
- 0.0205
- Massimo
- 0.0246
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- 3.00%
- Variazione Mensile
- -1.90%
- Variazione Semestrale
- -6.36%
- Variazione Annuale
- -56.63%
21 settembre, domenica