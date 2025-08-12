QuotazioniSezioni
GGROW
GGROW: Gogoro Inc - Warrant

0.0206 USD 0.0006 (3.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GGROW ha avuto una variazione del 3.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0205 e ad un massimo di 0.0246.

Segui le dinamiche di Gogoro Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0205 0.0246
Intervallo Annuale
0.0101 0.0550
Chiusura Precedente
0.0200
Apertura
0.0224
Bid
0.0206
Ask
0.0236
Minimo
0.0205
Massimo
0.0246
Volume
18
Variazione giornaliera
3.00%
Variazione Mensile
-1.90%
Variazione Semestrale
-6.36%
Variazione Annuale
-56.63%
21 settembre, domenica