GGROW: Gogoro Inc - Warrant
0.0246 USD 0.0046 (23.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GGROW hat sich für heute um 23.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0224 bis zu einem Hoch von 0.0246 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gogoro Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0224 0.0246
Jahresspanne
0.0101 0.0550
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0200
- Eröffnung
- 0.0224
- Bid
- 0.0246
- Ask
- 0.0276
- Tief
- 0.0224
- Hoch
- 0.0246
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 23.00%
- Monatsänderung
- 17.14%
- 6-Monatsänderung
- 11.82%
- Jahresänderung
- -48.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K