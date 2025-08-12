CotationsSections
Devises / GGROW
Retour à Actions

GGROW: Gogoro Inc - Warrant

0.0206 USD 0.0006 (3.00%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GGROW a changé de 3.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0205 et à un maximum de 0.0246.

Suivez la dynamique Gogoro Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GGROW Nouvelles

Range quotidien
0.0205 0.0246
Range Annuel
0.0101 0.0550
Clôture Précédente
0.0200
Ouverture
0.0224
Bid
0.0206
Ask
0.0236
Plus Bas
0.0205
Plus Haut
0.0246
Volume
18
Changement quotidien
3.00%
Changement Mensuel
-1.90%
Changement à 6 Mois
-6.36%
Changement Annuel
-56.63%
20 septembre, samedi