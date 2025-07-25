- Genel bakış
FTA: First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA fiyatı bugün 0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.94 ve Yüksek fiyatı olarak 83.02 aralığında işlem gördü.
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FTA haberleri
Sıkça sorulan sorular
FTA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund hisse senedi 82.94 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 82.94 - 83.02 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 82.59 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4 değerine ulaştı. FTA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund hisse senedi şu anda 82.94 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.83% ve USD değerlerini izler. FTA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
FTA hisse senedi nasıl alınır?
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund hisselerini şu anki 82.94 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 82.94 ve Ask 83.24 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4 ve günlük değişim oranı -0.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FTA fiyat hareketlerini takip edin.
FTA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 66.01 - 84.85 ve mevcut fiyatı 82.94 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 82.94 veya Ask 83.24 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.37% ve 6 aylık değişim oranı 12.81% değerlerini karşılaştırır. FTA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund hisse senedi yıllık olarak 84.85 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 66.01 - 84.85). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 82.59 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund performansını takip edin.
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 66.01 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 82.94 ve hareket ettiği yıllık aralık 66.01 - 84.85 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FTA fiyat hareketlerini izleyin.
FTA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 82.59 ve yıllık değişim oranı 5.83% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 82.59
- Açılış
- 83.02
- Satış
- 82.94
- Alış
- 83.24
- Düşük
- 82.94
- Yüksek
- 83.02
- Hacim
- 4
- Günlük değişim
- 0.42%
- Aylık değişim
- -0.37%
- 6 aylık değişim
- 12.81%
- Yıllık değişim
- 5.83%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 10.7
- Beklenti
- -13.1
- Önceki
- -8.7
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki