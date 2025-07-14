Moedas / FTA
FTA: First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
83.25 USD 0.47 (0.57%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FTA para hoje mudou para 0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 82.65 e o mais alto foi 83.32.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FTA Notícias
Faixa diária
82.65 83.32
Faixa anual
66.01 83.89
- Fechamento anterior
- 82.78
- Open
- 82.95
- Bid
- 83.25
- Ask
- 83.55
- Low
- 82.65
- High
- 83.32
- Volume
- 44
- Mudança diária
- 0.57%
- Mudança mensal
- 0.60%
- Mudança de 6 meses
- 8.85%
- Mudança anual
- 5.51%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh