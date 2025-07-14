Währungen / FTA
FTA: First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
82.84 USD 0.41 (0.49%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FTA hat sich für heute um -0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.63 bis zu einem Hoch von 83.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
82.63 83.25
Jahresspanne
66.01 83.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 83.25
- Eröffnung
- 83.25
- Bid
- 82.84
- Ask
- 83.14
- Tief
- 82.63
- Hoch
- 83.25
- Volumen
- 28
- Tagesänderung
- -0.49%
- Monatsänderung
- 0.11%
- 6-Monatsänderung
- 8.32%
- Jahresänderung
- 4.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K