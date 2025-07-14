通貨 / FTA
FTA: First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
83.25 USD 0.47 (0.57%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FTAの今日の為替レートは、0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり82.65の安値と83.32の高値で取引されました。
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FTA News
1日のレンジ
82.65 83.32
1年のレンジ
66.01 83.89
- 以前の終値
- 82.78
- 始値
- 82.95
- 買値
- 83.25
- 買値
- 83.55
- 安値
- 82.65
- 高値
- 83.32
- 出来高
- 44
- 1日の変化
- 0.57%
- 1ヶ月の変化
- 0.60%
- 6ヶ月の変化
- 8.85%
- 1年の変化
- 5.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K