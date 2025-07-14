Valute / FTA
FTA: First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
82.74 USD 0.51 (0.61%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FTA ha avuto una variazione del -0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 82.63 e ad un massimo di 83.25.
Segui le dinamiche di First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
82.63 83.25
Intervallo Annuale
66.01 83.89
- Chiusura Precedente
- 83.25
- Apertura
- 83.25
- Bid
- 82.74
- Ask
- 83.04
- Minimo
- 82.63
- Massimo
- 83.25
- Volume
- 50
- Variazione giornaliera
- -0.61%
- Variazione Mensile
- -0.01%
- Variazione Semestrale
- 8.19%
- Variazione Annuale
- 4.87%
21 settembre, domenica