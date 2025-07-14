QuotazioniSezioni
FTA: First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

82.74 USD 0.51 (0.61%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FTA ha avuto una variazione del -0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 82.63 e ad un massimo di 83.25.

Segui le dinamiche di First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
82.63 83.25
Intervallo Annuale
66.01 83.89
Chiusura Precedente
83.25
Apertura
83.25
Bid
82.74
Ask
83.04
Minimo
82.63
Massimo
83.25
Volume
50
Variazione giornaliera
-0.61%
Variazione Mensile
-0.01%
Variazione Semestrale
8.19%
Variazione Annuale
4.87%
21 settembre, domenica